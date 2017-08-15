Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинск на 90% готов к новому отопительному сезону. 22 августа будет завершен последний, седьмой, этап отключения горячей воды в жилых многоквартирных домах. А работы по приведению в порядок теплосетей в школах, детсадах и больницах закончат на этой неделе, сообщил начальник управления ЖКХ Сергей Кочетков.

Готовность котельных и систем теплоснабжения к холодам оценивается на 90%. В Челябинске отопительный сезон обычно стартует в октябре, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимется выше +8 градусов.

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Все новости за 15.08.2017 г.»