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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
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Челябинск на 90% готов к новому отопительному сезону
15.08.2017 г. 08:17
Фото с сайта cheladmin.ru
Челябинск на 90% готов к новому отопительному сезону. 22 августа будет завершен последний, седьмой, этап отключения горячей воды в жилых многоквартирных домах. А работы по приведению в порядок теплосетей в школах, детсадах и больницах закончат на этой неделе, сообщил начальник управления ЖКХ Сергей Кочетков.
Готовность котельных и систем теплоснабжения к холодам оценивается на 90%. В Челябинске отопительный сезон обычно стартует в октябре, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимется выше +8 градусов.
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