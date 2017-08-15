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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
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Машина скорой помощи с включенной сиреной попала в аварию на въезде в Челябинск
15.08.2017 г. 07:59
Фото с сайта Nashorel.ru
Машина скорой помощи с включенной сиреной попала в аварию на въезде в Челябинск. В салоне в это время находился пациент, которого экстренно доставляли из Еманжелинска в больницу областного центра.
Авария произошла в понедельник, 14 августа. Около 17:00 у дома по Троицкому тракту скорая помощь с включенными проблесковыми маячками и сиреной врезалась в попутный автомобиль Chery. В результате машины получили механические повреждения. Пациент доставлен в больницу другим медицинским автомобилем, прибывшим на место ДТП. Фельдшер скорой помощи получила ушибы, от госпитализации отказалась, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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