Фото с сайта Nashorel.ru

Машина скорой помощи с включенной сиреной попала в аварию на въезде в Челябинск. В салоне в это время находился пациент, которого экстренно доставляли из Еманжелинска в больницу областного центра.

Авария произошла в понедельник, 14 августа. Около 17:00 у дома по Троицкому тракту скорая помощь с включенными проблесковыми маячками и сиреной врезалась в попутный автомобиль Chery. В результате машины получили механические повреждения. Пациент доставлен в больницу другим медицинским автомобилем, прибывшим на место ДТП. Фельдшер скорой помощи получила ушибы, от госпитализации отказалась, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 15.08.2017 г.»