Фото с сайта 29.mchs.gov.ru

Пропавшие в Башкирии туристы из Трехгорного вернулись домой. Они смогли самостоятельно выбраться на автомобилях из труднодоступной местности, где располагается водопад Атыш.

О пропаже 15 туристов, в том числе шестилетнего ребенка, стало известно в понедельник, 14 августа. В единую дежурно-диспетчерскую службу Белорецкого района Башкирии обратилась женщина, которая сообщила, что ее супруг в составе тургруппы поехал на водопад Атыш 12 августа и до сих пор не вернулся и не вышел на связь. К месту были направлены спасатели и полицейские. Специалистам пришлось задействовать технику высокой проходимости.

Поисковые работы стартовали от населенного пункта Искушта, что в 12 километрах от водопада. Атыш находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района Башкортостана. Подъезды к нему пересекают реку Лемеза. В период с 11 по 13 августа в районе водопада шли дожди, которые могли привести к подъему уровня воды в реке и затруднению ее форсирования вброд. Все виды сотовой связи в данном районе отсутствуют, пояснили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области.

В разгар поисковых работ - в девятом часу вечера - супруг обратившейся к спасателям женщины по телефону вышел с ней на связь и сообщил, что вся группа на автомобилях выехала с водопада и следует домой. В пресс-центре отмечают, что группа не регистрировала свой маршрут в подразделении МЧС. Если бы это было сделано, вероятно, сроки поисков сократились бы значительно.

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