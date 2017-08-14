Полицейский в Индии оштрафовал водителя за соблюдение ПДД

Фото с сайта bikepost.ru

Летом одним из излюбленных мест отдыха среди российских туристов является Индия. Эта страна славится своими колоритом, традициями, менталитетом, а порой и законами, которые, впрочем, для нас, иностранцев, частенько кажутся очень странными.

Например, согласно местному законодательству дорожный инспектор обязан поддерживать свои зубы в идеальном состоянии. При присутствии каких-либо дефектов кандидата на такую работу не возьмут. Если же кто-то из уже трудоустроенных не поддерживает свою белоснежную улыбку должным образом, это может стать официальной причиной увольнения.

К слову об индийских ПДД: недавно в Дели произошел забавный случай. Полицейский остановил и оштрафовал мужчину, который затормозил на красный свет только потому, что он соблюдал правила. Как в дальнейшем полицейский заявил журналистам, действия мужчины показались ему очень подозрительными, так как за все время своей службы он ни разу не встречал индийца, который бы соблюдал правила дорожного движения. При этом после того как полицейский оштрафовал «подозреваемого», он решил проверить его документы, после чего оштрафовал его снова, так как все документы были в порядке, и это тоже было «слишком подозрительно».

Одним из самых забавных индийских законов по праву считается закон о воздушных шарах и змеях. Согласно Индийскому пакту, воздушные шары и змеи причисляются к числу воздушных судов, то есть по закону, чтобы владеть, а тем более управлять этими двумя совершенно безобидными детскими забавами, необходимо иметь специальное разрешение комиссии по воздушному транспорту. На сегодняшний день закон так и не был отменен.

Да уж, Индия – действительно страна неповторимая!

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все новости за 14.08.2017 г.»