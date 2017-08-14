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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
В какой стране нельзя носить розовые брюки по воскресеньям?
14.08.2017 г. 16:29
В разных странах мира существуют свои запреты. В том числе и не обошли они цветовой гаммы, как правило, в одежде. Сегодняшний выпуск познакомит вас с самыми оригинальными из таких запретов.
Итак, в Саудовской Аравии в День святого Валентина в целях предупреждения тайных подарков, в сам праздник и накануне, флористам запрещено делать букеты или композиции с красным цветом - символом праздника. За этим строго следит саудовская Комиссия по поощрению добродетели и предотвращению греха. А нарушителей ждут большие штрафы. Почему это происходит? Дело в том, что в представлении местных властей оттенки красного цвета считаются аморальными.
В Висконсине тоже имеется запрет на красный цвет, касающийся лишь женской половины. Женщинам запрещается носить любую одежду красного цвета в общественных местах.
А вот в Малайзии в 2011 году правительство наложило запрет на ношение одежды желтого цвета, начиная с футболок и шляп и заканчивая браслетами и шнурками. А все потому, что желтый был цветом определенной группы активистов оппозиции.
Если вы отдыхаете в Австралии и решили выйти в любое общественное место в воскресенье после полудня в брюках розового цвета, то вам лучше отказаться от этой идеи. Вам грозит огромный штраф!
В Северной Корее запрещено носить синие джинсы. Причем джинсы черного и любого другого цвета покупать и носить можно.
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»
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