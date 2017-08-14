Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинская область подпишет соглашение с Роскосмосом до 4 сентября. Об этом по итогам заседания рабочей группы в Москве сообщил глава регионального минэконома Сергей Смольников. В совет вошли представители правительства Челябинской области и сотрудники госкорпорации. Рабочая группа подробно рассматривала вопрос создания в Усть-Катаве, Миассе и Златоусте территорий опережающего социально-экономического развития.

«На совещании в Москве уже обсуждались перспективные пилотные проекты, которые мы можем с участием Усть-Катавского вагоностроительного завода реализовать на территории области, а в дальнейшем тиражировать этот опыт в Российской Федерации», - отметил Сергей Смольников.

По словам министра, от Роскосмоса поступило предложение провести рабочее совещание под председательством губернатора Бориса Дубровского, где стороны подробно рассмотрели бы вопрос создания кластера транспортного машиностроения на базе Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 14.08.2017 г.»