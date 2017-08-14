- +15 ... +17 C°
- +23 ... +25 C°
- 59.799р. - 0.3883
- 70.6645р. - 0.0857
-
11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
Дубровский поставил задачу «Трактору» выйти в плей-офф кубка Гагарина и продвинуться как можно ближе к финалу
14.08.2017 г. 16:09
Дубровский поставил задачу «Трактору» выйти в плей-офф кубка Гагарина и продвинуться как можно ближе к финалу. Губернатор Челябинской области позитивно оценил итоги участия хоккейной команды в предсезонном турнире – международном кубке президента Казахстана, который прошел в Астане в рамках выставки «ЭКСПО-2017». "Трактор" занял второе место, уступив первую строчку нижнекамскому «Нефтехимику» и оставив позади «Адмирал» из Владивостока, «Авангард» из Омска, швейцарский «Давос» и хозяев – местный «Барыс».
«Очень важно качественно подготовиться к новому сезону. Задача – выйти в плей-офф кубка Гагарина и пройти в этом турнире как можно дальше. Поддержка спорта больших достижений является для региона приоритетом, потому что именно он формирует у подрастающего поколения правильные ориентиры и желание вести здоровый образ жизни», – отметил Борис Дубровский.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 02.08.2017 г. В Челябинске устроят кибертурнир по хоккею под открытым небом
- 31.07.2017 г. Билеты на матч открытия хоккейного сезона в Челябинске будут продавать на фестивале Traktor Open 2017
- 21.06.2017 г. На 59-м году жизни скончался прославленный вратарь «Трактора» Сергей Мыльников
- 01.06.2017 г. Возле арены «Трактор» появилась аллея болельщиков
- 11.05.2017 г. Защитник «Трактора» прилетел на свадьбу на вертолете