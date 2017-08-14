Фото с сайта hctraktor.org

Дубровский поставил задачу «Трактору» выйти в плей-офф кубка Гагарина и продвинуться как можно ближе к финалу. Губернатор Челябинской области позитивно оценил итоги участия хоккейной команды в предсезонном турнире – международном кубке президента Казахстана, который прошел в Астане в рамках выставки «ЭКСПО-2017». "Трактор" занял второе место, уступив первую строчку нижнекамскому «Нефтехимику» и оставив позади «Адмирал» из Владивостока, «Авангард» из Омска, швейцарский «Давос» и хозяев – местный «Барыс».

«Очень важно качественно подготовиться к новому сезону. Задача – выйти в плей-офф кубка Гагарина и пройти в этом турнире как можно дальше. Поддержка спорта больших достижений является для региона приоритетом, потому что именно он формирует у подрастающего поколения правильные ориентиры и желание вести здоровый образ жизни», – отметил Борис Дубровский.

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Все новости за 14.08.2017 г.»