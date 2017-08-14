Фото с сайта 74.мвд.рф

Задушившую двоих сыновей молодую мать отправят на принудительное лечение. Прокуратура утвердила соответствующее постановление следователя. Решение примет Челябинский областной суд.

26-летнюю жительницу Магнитогорска обвиняют в том, что в октябре 2016 года она задушила 4-месячного и годовалого мальчиков. Мать находилась в состоянии эмоционального и физического истощения, говорится на сайте прокуратуры. Следствие считает, что женщина на момент совершения преступления страдала психическим расстройством и не осознавала, что делает. К ней собираются применить принудительные меры медицинского характера.

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Все новости за 14.08.2017 г.»