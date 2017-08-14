Фото с сайта www.gornovosti.ru

В Челябинской области пройдет «Парад первоклассников». Социальная акция состоится в начале сентября в школах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска, а также в Троицке, Южноуральске, в Свердловской области и Кургане. Суть ее в том, что впервые севших за парты детей будут фотографировать старшие товарищи. С помощью специального мобильного приложения они будут отправлять организаторам снимки с именами первоклассников и информацией о том, кем хочет стать ребенок, когда вырастет.

Планируется привлечь к «Параду первоклассников» 35 тыс. вчерашних дошколят. 9 сентября на центральных площадках городов откроются Аллеи первоклассников. В Челябинске она расположится в парке Гагарина. На огромном стенде разместят тысячи фотографий детей с подписями о профессиях их мечты.

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Все новости за 14.08.2017 г.»