Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин собирается встретиться с Нурсултаном Назарбаевым в Челябинске. Это произойдет на Российско-казахстанском форуме, который ориентировочно состоится в городе 24-26 октября 2017 года. О том, что информацию на аппаратном совещании озвучил губернатор Борис Дубровский, «URA.RU» сообщил источник в правительстве области. Глава региона поручил усилить подготовку к мероприятию.

Статус столицы форума за Челябинском официально закрепили в феврале этого года. Подготовку обсуждали на переговорах Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. То, что главы двух государств приедут на Южный Урал, подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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Все новости за 14.08.2017 г.»