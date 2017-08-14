Челябинск
- +15 ... +17 C°
- +23 ... +25 C°
- 59.799р. - 0.3883
- 70.6645р. - 0.0857
Разбор полетов
-
11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
Комментарий дня
Топ-5 новостей Челябинска
Владимир Путин собирается встретиться с Нурсултаном Назарбаевым в Челябинске
14.08.2017 г. 15:53
Фото с сайта kremlin.ru
Владимир Путин собирается встретиться с Нурсултаном Назарбаевым в Челябинске. Это произойдет на Российско-казахстанском форуме, который ориентировочно состоится в городе 24-26 октября 2017 года. О том, что информацию на аппаратном совещании озвучил губернатор Борис Дубровский, «URA.RU» сообщил источник в правительстве области. Глава региона поручил усилить подготовку к мероприятию.
Статус столицы форума за Челябинском официально закрепили в феврале этого года. Подготовку обсуждали на переговорах Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. То, что главы двух государств приедут на Южный Урал, подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 29.06.2017 г. Проблему сноса дома челябинки, которая дозвонилась Путину, должен решать суд
- 15.06.2017 г. В аппарате губернатора прокомментировали вопрос Путину от жительницы Челябинска о сносе садового дома
- 15.06.2017 г. «Решение не принято, но обсуждается». Владимир Путин ответил на вопрос челябинца о повышении пенсионного возраста
- 04.05.2017 г. Борис Дубровский сегодня работает в Москве на заседании Госсовета при президенте
- 25.04.2017 г. Власти Челябинска разрешили сторонникам Ходорковского провести акцию против Путина