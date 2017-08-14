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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
В Челябинске стартует вакцинация от гриппа беременных женщин и детей
14.08.2017 г. 15:02
В Челябинске стартует вакцинация от гриппа беременных женщин и детей. Эти категории населения являются первоочередными в прививочной кампании, так как именно у них проявляются самые тяжелые последствия болезни. Вакцинация начнется на следующей неделе.
«Поступил первый транш вакцины за федеральные деньги – это 62 тыс. 460 доз. На следующей неделе приступаем к вакцинации. Всего планируем привить 394 тыс. жителей города», - сообщила начальник горздрава Наталья Горлова.
Желающие могут привиться и за свой счет, купив вакцину в аптеке. Укол должны поставить в поликлинике по месту жительства бесплатно. Для этого потребуется допуск врача, который исключит наличие острых инфекционных и хронических заболеваний, а также непереносимость некоторых компонентов вакцины.
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