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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
Каслинский завод отлил скульптуру шахтера с сыном для Кузбасса
14.08.2017 г. 14:56
Каслинский завод отлил скульптуру шахтера с сыном для Кузбасса. Памятник представляет собой фигуру молодого горняка, подхватившего на руки маленького мальчика. Монумент стал ядром ансамбля в сквере города Междуреченска. Мастера Каслинского завода архитектурно-художественного литья благоустроили территорию длиной 660 метров, сообщили в пресс-службе предприятия.
В сквере появились две входные ажурные арки с барельефом небесной покровительницы шахтеров – Святой великомученицы Варвары. Там установлено 22 каслинских фонарных столба, 16 скамеек и столько же урн, 2 литых угольных глыбы, доска почета, украшенная специально разработанными рельефами и ажурными решетками. Территорию опоясывает кружевная лента чугунного газонного ограждения. Заказчиками выступили компании «Южный Кузбасс» и группа «Мечел». Сквер открыли в рамках подготовки города к Дню шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа.
Фотографии предоставлены пресс-службой предприятия
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