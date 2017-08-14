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На маршрутчика, насмерть сбившего 9-летнего мальчика на «зебре», завели уголовное дело. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортного средства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас продолжается следствие, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Водитель микроавтобуса Ford Transit (маршрутное такси №52) стал виновником трагического ДТП на улице Бажова 10 августа. Он совершил наезд на 9-летнего школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №8. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом бедренной кости. Мальчика сразу повезли в операционную. Врачи всю ночь боролись за жизнь ребенка, но 11 августа от полученных травм он скончался.

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Все новости за 14.08.2017 г.»