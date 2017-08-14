Фото с сайта Vaomos.news

В Челябинске назвали самые невостребованные квартиры. Рейтинг жилья, которое не могут продать много лет, составил портал по выбору недвижимости N1.RU. Дольше всего, шесть лет, на сайте висит объявление владельца четырехкомнатной квартиры в доме с колоннами на проспекте Ленина, 40, рядом с Центральным рынком. Размер квартиры — 130 квадратов, цена — 7,8 млн рублей. Дата добавления объявления — сентябрь 2011 года.

В Советском районе больше четырех лет продают трешку на улице Яблочкина. Параметры этой квартиры гораздо скромнее: площадь — 95 квадратов, цена — 4,7 млн рублей. Среди квартир в новостройках жильцов дольше всего ждет четырехкомнатная квартира в новом доме на Воровского. Площадь этой квартиры 180 квадратов, цена — 8,5 млн рублей. В среднем большинство объектов недвижимости в Челябинске продают за 3,5 месяца.

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Все новости за 14.08.2017 г.»