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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
Жительница Троицка семь часов просидела в арестованной машине
14.08.2017 г. 14:15
Жительница Троицка семь часов просидела в арестованной машине. Инцидент случился 7 августа. Женщина приехала в банк, чтобы внести очередной платеж по автокредиту на покупку Hyundai Solaris. Там она встретилась с судебными приставами. Оказывается, заем на машину - единственный из трех, которые она исправно оплачивает. За ней числится общий долг более чем на 400 тыс. рублей. В залог этих кредитных обязательств приставы арестовали автомобиль, на котором женщина приехала в банк. Ей разрешили забрать личные вещи из салона, прежде чем машину эвакуируют, но челябинка закрылась в машине и просидела там семь часов.
Когда ей надоело, она позвонила своему представителю, который сразу нашел всю сумму для погашения долгов в полном размере. Автоледи осталось оплатить только исполнительский сбор в размере 28 тыс. рублей. Арест с автомобиля сняли, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.
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