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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
24 нелегальных киоска снесут напротив администрации Курчатовского района
14.08.2017 г. 14:06
24 нелегальных киоска снесут напротив администрации Курчатовского района. Представители администрации Челябинска проверили павильоны возле дома №36 на Комсомольском проспекте. Оказалось, что все они работают без разрешений и подлежат демонтажу. Об этом сообщил начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев. Также он отметил, что с начала августа Челябинск избавили от 25 ларьков.
"Работа проводилась на Алом поле, перекрестке Братьев Кашириных и Кирова, рядом с Теплотехническим институтом, у Свято-Троицкого храма. Мы сносили ларьки, которые работали без разрешительной документации и стационарные навесы под овощи-фрукты", – рассказал Сергей Березуев.
Он отметил, что часто на месте киосков появляются мобильные палатки. Их нельзя снести, можно только оштрафовать владельцев на сумму от 500 до 2 тыс. рублей. Также, по словам чиновника, на эту неделю намечен демонтаж киоска горячего питания в Калининском районе, там не только торгуют без разрешения, но и нарушают санитарные нормы - не моют руки и овощи, продают сигареты рядом с учебным заведением.
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