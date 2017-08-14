Фото с сайта cheladmin.ru

24 нелегальных киоска снесут напротив администрации Курчатовского района. Представители администрации Челябинска проверили павильоны возле дома №36 на Комсомольском проспекте. Оказалось, что все они работают без разрешений и подлежат демонтажу. Об этом сообщил начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев. Также он отметил, что с начала августа Челябинск избавили от 25 ларьков.

"Работа проводилась на Алом поле, перекрестке Братьев Кашириных и Кирова, рядом с Теплотехническим институтом, у Свято-Троицкого храма. Мы сносили ларьки, которые работали без разрешительной документации и стационарные навесы под овощи-фрукты", – рассказал Сергей Березуев.

Он отметил, что часто на месте киосков появляются мобильные палатки. Их нельзя снести, можно только оштрафовать владельцев на сумму от 500 до 2 тыс. рублей. Также, по словам чиновника, на эту неделю намечен демонтаж киоска горячего питания в Калининском районе, там не только торгуют без разрешения, но и нарушают санитарные нормы - не моют руки и овощи, продают сигареты рядом с учебным заведением.

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Все новости за 14.08.2017 г.»