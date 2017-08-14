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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
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15 челябинских туристов пропали без вести на водопаде Атыш в Башкирии
14.08.2017 г. 13:54
Фото с сайта www.katavivan.ru
15 челябинских туристов пропали без вести на водопаде Атыш в Башкирии. Они отправились в поход на пяти автомобилях высокой проходимости. Среди пропавших есть шестилетний ребенок. Связь с группой потеряна еще в субботу, 12 августа.
Водопад Атыш находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района республики, существующие подъезды к нему пересекают реку Лемеза. С 11 по 13 августа там прошли сильные ливни, из-за которых резко поднялся уровень воды. Туристы могли быть отрезаны от дорог и брода. На поиски челябинцев выдвинулась местная группа спасателей. В районе уже работают сотрудники МВД России, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
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