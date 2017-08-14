Фото: Карен Даллакян / facebook.com

В поселке под Чебаркулем котенка расстреляли из пневматики. Одна пуля прошла насквозь выше позвоночника, вторая - застряла в голове. Пострадавшее животное попало к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну. Котенка привезли жители поселка Верхние Караси, которые рассказали, что раненый зверь пришел к ним сам. Доктор извлек пулю. Судя по ее внешнему виду, стреляли из пневматического оружия.

Корреспонденту "Челябинского эха" Карен Даллакян сообщил, что сейчас с котенком все в порядке. Эта история, по всей видимости, заинтересует правоохранительные органы, поскольку налицо факт жестокого обращения с животными.

Фото: Карен Даллакян / facebook.com

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Все новости за 14.08.2017 г.»