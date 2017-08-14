Фото с сайта chelavtotrans.ru

Власти через сайт бесплатных объявлений продают ЛиАЗы обанкротившегося «Челябавтотранса». На Avito выставили объявление о реализации муниципальной собственности. Каждый из 15 автобусов оценивают в 2,5 млн рублей. Деньги пойдут на погашение долгов предприятия. Об этом "Коммерсанту" рассказал мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Он заявил, что все это делается с его ведома и в полном соответствии с законом.

"Предприятие находится в конкурсном производстве, которое подразумевает продажу, в том числе тех автобусов, которые сегодня не используются, а их порядка 300. Сегодня 140 автобусов на маршрутах...а те, что сегодня не востребованы, должны быть проданы", - сказал глава города.

При этом в самом "Челябавтотрансе" заявили, что не имеют никакого отношения к продаже ЛиАЗов. Директор МУПа Эдуард Маховский сообщил 74.ru, что год назад эти автобусы были у них в лизинге, а потом их кто-то выкупил и теперь, вероятно, перепродает. Руководитель компании «Городской общественный транспорт» Дмитрий Холод, которую создали вместо ликвидированного муниципального предприятия, отметил, что имущество МУПа может быть продано только через конкурс на российской площадке, а не на сайте бесплатных объявлений.

Все новости за 14.08.2017 г.»