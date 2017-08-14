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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
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В Челябинске ищут владельцев паровоза из горсада Пушкина
14.08.2017 г. 13:26
Фото с сайта towntravel.ru
В Челябинске ищут владельцев паровоза из горсада Пушкина. Извещение о розыске разместили на сайте парка. Администрация Челябинска планирует оформить право собственности на памятник «Красный Коммунар», но не может найти тех, кому он фактически принадлежит. Собственника просят обратиться в дирекцию горсада в течение 60 дней.
Паровоз был сделан в США по заказу министерства путей сообщения Российской империи в 1915 году. Он был действующим в 20-е годы, его использовали для отправки хлеба в Москву. На территории парка в качестве памятника паровоз установили в 1960 году.
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