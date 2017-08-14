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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
На бесплатной парковке у аэропорта появится табло с информацией о прибывающих самолетах
14.08.2017 г. 13:20
На бесплатной парковке у аэропорта появится табло с информацией о прибывающих самолетах. Его установят в кафе или возле шиномонтажной мастерской, которые открылись на территории стоянки. По мнению мэра Евгения Тефтелева, это позволит уберечь экран от вандалов.
"Есть предложение сделать монитор побольше, но это дополнительные затраты. В любом случае, в течение августа этот вопрос должен быть решен",– подчеркнул Евгений Тефтелев.
Бесплатная парковка открылась в километре от аэропорта в конце июля. Стоянку построили специально для тех, кто не желает пользоваться платным въездом на территорию аэровокзала и бросает машину прямо на обочине дороги. Теперь это запрещено, на подъезде к аэропорту уже установили знаки "Стоянка запрещена", в ближайшее время там появятся информационные табло о принудительной эвакуации автотранспорта.
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