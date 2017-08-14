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Южноуральские бизнесмены отправятся на Узбекско-Российский бизнес-форум. Мероприятие пройдет в Ташкенте 26 сентября. В программе - проведение заседания с участием представителей власти двух стран, круглых столов, создание биржи контактов российских и узбекских предпринимателей, а также посещение промышленных предприятий республики.

Форум «Новые горизонты сотрудничества» состоится во второй раз. Тема определена в соответствии с выбранным руководством Узбекистана курсом на расширение торгово-экономических связей с Россией. В этом году участников деловой делегации будет в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Среди них – компании Красноярской, Орловской, Калининградской, Томской, Тамбовской и Ярославской областей, Москвы, Екатеринбурга, Барнаула, Сызрани, Челябинска. Это предприятия металлургии, машиностроения, фармацевтики, нефтегазопереработки, химии и нефтехимии, пищевой и текстильной промышленности.

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