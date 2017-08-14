Скриншот с сайта vk.com/chelyaba_dtp

Разминулись со смертью. На трассе М5 между Саткой и Златоустом прицеп оторвался от фуры и вылетел на встречную полосу. Водителю, который снял произошедшее на видеорегистратор, чудом удалось избежать столкновения.

"Пятница, 11.08.2017 г. мы ехали на сплав по трассе М5, на участке дороги Златоуст - Сатка на сторону встречного движения вынесло прицеп от "Камаза", который, затем отцепившись, нагнал и ударил впереди идущую фуру, завалив ее набок. Про пострадавших не знаю. Нам повезло", - сообщил в группе "ЧелябаДТП 74" в соцсети "ВКонтакте" разместивший видео водитель.

В ролики видно, что после инцидента мужчина еще несколько секунд ехал по трассе, а потом остановился на обочине, произнеся всего одну фразу: "Это было очень интересно". Судя по голосам, которые звучат в опубликованном видео, в салоне автомобиля, кроме водителя, находились как минимум двое пассажиров - женщина и ребенок.

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