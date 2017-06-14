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09.06.2017 г. | 16:00
На грязное озеро в Карабаше приземлились лебеди
14.06.2017 г. 17:17
На грязное озеро в Карабаше приземлились лебеди. Стая из 11 особей устроила стоянку на водоеме Богородское вблизи завода "Карабашмедь". Обычно осторожные птицы спокойно плавают в камышах в 30-50 метрах от берега и не боятся людей. "На моей памяти еще не было такого случая. Это замечательно, что лебеди выбрали Карабаш местом своего отдыха. Сейчас птицы отдохнут, поедят и отправятся дальше по своему маршруту", - приводит слова начальника отдела экологии Карабашского городского округа Татьяны Бояркиной газета "Карабашский рабочий". Как пребывание на загрязненном озере, где давно запретили купаться местным жителям, скажется на здоровье птиц, неизвестно.
Фото с сайта kr74-online.ru
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