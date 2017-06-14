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09.06.2017 г. | 16:00
Движение по улице Тимирязева закроют на три недели
14.06.2017 г. 16:29
Фото с сайта 4vsar.ru
Движение по улице Тимирязева закроют на три недели. Нельзя будет проехать на участке от дома №36 до подъезда к зданию городской администрации. Ограничение вводят из-за работ по реконструкции тепловой сети. Они продлятся с 15 июня до 6 июля.
Также с 15 июня по 20 августа будет закрыто движение троллейбусов по улице Тимирязева. По маршруту №5 «АМЗ – Ж/д вокзал» транспорт будет ходить по проспекту Ленина в прямом и обратном направлении, сообщили в пресс-службе администрации.
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