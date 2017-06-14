Челябинск
- +15 ... +17 C°
- +18 ... +20 C°
- 57.0303р. + 0.1207
- 63.9481р. + 0.1752
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
-
09.06.2017 г. | 16:00
Трое врачей в Челябинской области брали по 100 тыс. рублей за освобождение от военной службы
14.06.2017 г. 16:24
Фото с сайта molva33.ru
Трое врачей в Челябинской области брали по 100 тыс. рублей за освобождение от военной службы. На взятках поймали медиков из Южноуральска и Еткульского района. По версии следствия, они в течение текущего года не менее четырех раз получали деньги за справки о наличии у призывников болезней, исключающих строевую подготовку. Суммы были не меньше 100 тыс. рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в пресс-службе СК России по региону.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 09.06.2017 г. Врач тюремной больницы взял с заключенного 2 млн рублей за освобождение из колонии по состоянию здоровья
- 05.06.2017 г. Главврача военкомата Челябинской области задержали за взятки
- 31.05.2017 г. Бывший замглавы Чебаркуля получил 10 лет строгого режима за взятки
- 29.05.2017 г. Наказание или поощрение? Законы о взятках и отношение к коррупции в различных странах
- 29.05.2017 г. Сотрудников челябинского театра оперы и балета будут судить за взятки от предпринимателей