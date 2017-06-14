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Трое врачей в Челябинской области брали по 100 тыс. рублей за освобождение от военной службы. На взятках поймали медиков из Южноуральска и Еткульского района. По версии следствия, они в течение текущего года не менее четырех раз получали деньги за справки о наличии у призывников болезней, исключающих строевую подготовку. Суммы были не меньше 100 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в пресс-службе СК России по региону.

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Все новости за 14.06.2017 г.»