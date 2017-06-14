Фото с сайта taganay.org

В нацпарке «Таганай» на деревья вешают дуплоны для сов. Сотрудники учреждения продолжают работать по «жилищной программе» для птиц. Места для гнездования появятся у занесенных в Красную книгу России воробьиных и мохноногих сычей. Для них сделали специальные дома — дуплоны. Их развесят на деревьях.

Первая «новостройка» уже появилась в районе Киалима. Дом устанавливали около 40 минут, поскольку он очень тяжелый – весит почти 13 килограммов. Изготовили дуплон из цельного куска осины, в котором долотом выдолблено «жилое» пространство. По словам орнитолога национального парка «Таганай» Евгения Попова, в природе сычи гнездятся в дуплах больших деревьев, причем одна пара может занимать несколько дупел в год. В одном хранятся припасы, в другом размещается самка с потомством, в третьем – ночует самец.

Фото с сайта taganay.org

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