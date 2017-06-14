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09.06.2017 г. | 16:00
В челябинском зоопарке родился еще один саймири
14.06.2017 г. 15:58
Скриншот с сайта www.instagram.com / chel_zoopark
В челябинском зоопарке родился еще один саймири. Детеныш появился на свет 10 июня. Видео с малышом зоологи разместили в Instagram. Его мать - обезьянка Мини, которая несколько лет назад оказалась в центре скандала. Ею подменили сбежавшую саймири, а потом подлог вскрылся. Сейчас Мини стала матерью. По словам сотрудников зверинца, она ответственно выполняет свои обязанности. От родившегося в конце мая саймири Антошки мать отказалась, о нем пришлось заботиться зоологам.
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