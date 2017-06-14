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Отлитую до революции на каслинском заводе скульптуру Христа выставят в историческом музее
14.06.2017 г. 15:54
Отлитую до революции на каслинском заводе скульптуру Христа выставят в историческом музее. Полутораметровая фигура хранилась в запасниках. Она была изготовлена из чугуна в 1914 году по модели российского скульптора Роберта Баха, он известен как автор памятников Александру Пушкину в Царском Селе и Михаилу Глинке на Театральной площади в Санкт-Петербурге.
Художник изобразил Иисуса в полный рост, босым, в длинном складчатом хитоне. Экспонат поступил в исторический музей Южного Урала в 1924 году. В 2016 году скульптура побывала в музее усадьбы Коломенское на Всероссийской экспозиции чугунного литья «Искусство, рожденное огнем». Теперь ценный фондовый предмет смогут увидеть челябинцы. Продлится выставка одного экспоната до 21 июня.
Фото: Государственный исторический музей Южного Урала
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