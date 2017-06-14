Фото с сайта www.n71.ru

Пасынок убил жителя ЧТЗ молотком. Это произошло в квартире одного из домов Тракторозаводского района. Тело мужчины с проломленным черепом обнаружили соседи. По данным агентства новостей «Доступ», жители дома на перекрестке улиц Горького и Салютной считают, что погибший стал жертвой своего пасынка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но задержанных пока нет. На месте преступления нашли молоток.

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Все новости за 14.06.2017 г.»