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09.06.2017 г. | 16:00
Пасынок убил жителя ЧТЗ молотком
14.06.2017 г. 15:48
Фото с сайта www.n71.ru
Пасынок убил жителя ЧТЗ молотком. Это произошло в квартире одного из домов Тракторозаводского района. Тело мужчины с проломленным черепом обнаружили соседи. По данным агентства новостей «Доступ», жители дома на перекрестке улиц Горького и Салютной считают, что погибший стал жертвой своего пасынка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но задержанных пока нет. На месте преступления нашли молоток.
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