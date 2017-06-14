Фото: igoregor / pikabu.ru

Челябинцев возмутил рекламный образец надгробия с портретом Жанны Фриске. Фотография, сделанная в ритуальном салоне на одном из городских кладбищ, появилась на развлекательном ресурсе Pikabu и быстро разошлась по соцсетям. Памятник изготовили сотрудники одного из агентств похоронных услуг в качестве примера работы. На плите, помимо портрета звезды в черно-белом и цветном варианте, изображены даты жизни и смерти Фриске разными шрифтами.

У большинства пользователей такой маркетинговый ход вызвал негодование. «Пляски на костях!», «Родственники по судам их затаскают!», «Не думаю, что из-за этой надгробной плиты у них клиентов прибавилось», - комментируют горожане.

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