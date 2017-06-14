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09.06.2017 г. | 16:00
Челябинский трамвайный МУП будут управляемо банкротить
14.06.2017 г. 14:50
Челябинский трамвайный МУП будут управляемо банкротить. На предприятии, которое генерирует убытки, уже запущена процедура наблюдения, сообщает Znak.com. Чтобы избежать транспортного коллапса, в Челябинске создана организация-дублер — ООО «ЧелябГЭТ». Возглавит ее Александр Портье, который руководил одноименным МУПом. Со временем в ООО переведут всех сотрудников муниципального предприятия.
«Власти не хотят повторять сценарий с МУП «ЧАТ» [Челябинский автобусный транспорт], когда дотянули до конкурсного управления, а конкурсного управляющего по большом счету волнует только долг основного кредитора, который его и назначил, вопросы зарплаты или оплаты электричества его будут волновать в меньшей степени», — цитирует собственного источника Znak.com.
По информации издания, процедуру конкурсного управления в МУП «ЧелябГЭТ» запустят в октябре–ноябре. К этому времени всех сотрудников переведут в новую структуру, которая станет арендатором имущественного комплекса МУПа и продолжит перевозки.
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