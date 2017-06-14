Фото: Челябинское отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Жители домов на Набережной выйдут на пикет против строительства многоэтажки в реке. Акцию протеста назначили на четверг, 15 июня. Она начнется в 11 часов на улице Энтузиастов. Жители домов на улице Набережной намерены потребовать у компании-застройщика «Серебряный Ключ» прекратить работы по возведению многоэтажки в водоохранной зоне реки Миасс. Под площадку на этом месте вырубили сквер, в котором местные жители гуляли с детьми.

Дом, по данным протестующих, будут возводить на насыпном грунте практически в реке, без дополнительной защиты от обрушения. Здания, не так давно построенные неподалеку, уже имеют трещины в стенах из-за «гуляющего» грунта, отмечают противники работ. Ранее люди заявили о том, что готовы начать голодовку, чтобы принудить застройщика свернуть работы.

Фото: Челябинское отделение «Молодой Гвардии Единой России»

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