- +15 ... +17 C°
- +18 ... +20 C°
- 57.0303р. + 0.1207
- 63.9481р. + 0.1752
-
09.06.2017 г. | 16:00
Десять выпускников в Челябинской области сдали ЕГЭ на 100 баллов
14.06.2017 г. 14:37
Десять выпускников в Челябинской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Стали известны результаты тестирования по географии, информатике и математике базового уровня. Высший балл по географии получил один участник, по информатике 100 баллов набрали девять человек. Базовый вариант экзамена по математике оценивается по пятибалльной шкале. Оценку отлично по этой дисциплине заслужили 5,5 тыс. южноуральцев.
В минобре региона отметили, что в этом году количество стобалльников существенно увеличилось. "Такая статистика говорит о том, что в регионе качество подготовки выпускников к ЕГЭ повысилось", – отметила начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 06.06.2017 г. Троих школьников в Челябинской области выгнали с ЕГЭ по обществознанию
- 02.06.2017 г. Профильный ЕГЭ по математике выбрали 9 тыс. выпускников
- 29.05.2017 г. Испытания по ЕГЭ стартовали в Челябинске сегодня
- 22.05.2017 г. Видеонаблюдение во время ЕГЭ впервые установят во всех школах Челябинска
- 22.03.2017 г. Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Челябинской области стартует 23 марта