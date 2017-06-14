Фото с сайта Saroblnews.ru

Десять выпускников в Челябинской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Стали известны результаты тестирования по географии, информатике и математике базового уровня. Высший балл по географии получил один участник, по информатике 100 баллов набрали девять человек. Базовый вариант экзамена по математике оценивается по пятибалльной шкале. Оценку отлично по этой дисциплине заслужили 5,5 тыс. южноуральцев.

В минобре региона отметили, что в этом году количество стобалльников существенно увеличилось. "Такая статистика говорит о том, что в регионе качество подготовки выпускников к ЕГЭ повысилось", – отметила начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

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