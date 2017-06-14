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09.06.2017 г. | 16:00
Три продуктовых гипермаркета откроются в Челябинске в ближайшее время
14.06.2017 г. 14:09
Три продуктовых гипермаркета откроются в Челябинске в ближайшее время. О планах арендаторов крупных коммерческих объектов корреспонденту «Челябинского эха» рассказал директор компании «IBC Недвижимость» Станислав Ахмедзянов. По его словам, новые точки федерального ритейла будут действовать в Советском, Центральном и Калининском районах.
«Челябинск ждет крупных сделок в сфере продуктового ритейла. Есть парочка объектов — 10 и 14 тыс. метров, за которые борются аж сразу по две сети. Раньше боролось пять, а сейчас более одного покупателя — считается уже борьба. Собственно говоря, борьба, как всегда, происходит в цене и в условиях. Но высока вероятность, что в Челябинске в ближайшее время появится на два продуктовых гипермаркета больше: в Советском, Центральном и Калининском районах. Третий уже на подходе», - сообщил Станислав Ахмедзянов.
Беспроблемных объектов, то есть тех, с использованием которых не будет сложностей в будущем, на рынке коммерческой недвижимости все меньше, отмечает Станислав Ахмедзянов. Инвесторы рассматривают доходность каждого места как банковский вклад. И, разумеется, хотят получать больше процентов от потраченных средств, чем начисляют в финансовой организации.
«Покупатели готовы драться за объекты с хорошей окупаемостью, потому что все покупатели хотят только сети с федеральными арендаторами, а тем временем очень долго и грустно простаивают пустующие помещения со съехавшими арендаторами. Такие есть на проспекте Ленина, Комсомольском, Кашириных, Молодогвардейцев, Гагарина. Это улицы, по поводу которых раньше можно было клиенту сказать шепотом, и он бы приезжал с сумкой денег из банка в течение двух часов. Из самого неожиданного могу сказать, что клиенты готовы рассматривать города области. Это, наверное, самое неожиданное в коммерческой недвижимости. А также федеральных хороших арендаторов, потому что раньше челябинцы говорили: «Нет! Что вы, Троицк? Миасс? Магнитогорск? Чебаркуль? Нет! Что вы, я даже вообще не буду такое рассматривать», - отметил эксперт.
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