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Трое жителей Карабаша избили знакомого и несколько дней продержали в погребе. Мужчинам предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

По данным следствия, 4 июня 2017 года трое жителей Карабаша, будучи пьяными, во время бытовой ссоры избили своего знакомого. После связали и на машине отвезли в одну из квартир, где заперли в погребе. Пострадавший находился в заточении длительное время. Обвинение уже предъявлено, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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