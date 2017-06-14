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09.06.2017 г. | 16:00
Трое жителей Карабаша избили знакомого и несколько дней продержали в погребе
14.06.2017 г. 14:02
Фото с сайта in-news.ru
Трое жителей Карабаша избили знакомого и несколько дней продержали в погребе. Мужчинам предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.
По данным следствия, 4 июня 2017 года трое жителей Карабаша, будучи пьяными, во время бытовой ссоры избили своего знакомого. После связали и на машине отвезли в одну из квартир, где заперли в погребе. Пострадавший находился в заточении длительное время. Обвинение уже предъявлено, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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