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09.06.2017 г. | 16:00
В квартире на ЧМЗ нашли мертвых мужчину и женщину
14.06.2017 г. 13:45
Фото с сайта sledcom.ru
В квартире на ЧМЗ нашли мертвых мужчину и женщину. Причиной гибели, вероятно, стала передозировка наркотиков. Тела двоих человек обнаружили в доме по улице Шоссе Металлургов днем в понедельник, 12 июня. По версии следствия, смерть не носила криминальный характер. 27-летний мужчина и 20-летняя женщина, по предварительным данным, скончались из-за передозировки наркотиков.
Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуально решение, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.
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