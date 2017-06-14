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В квартире на ЧМЗ нашли мертвых мужчину и женщину. Причиной гибели, вероятно, стала передозировка наркотиков. Тела двоих человек обнаружили в доме по улице Шоссе Металлургов днем в понедельник, 12 июня. По версии следствия, смерть не носила криминальный характер. 27-летний мужчина и 20-летняя женщина, по предварительным данным, скончались из-за передозировки наркотиков.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуально решение, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

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Все новости за 14.06.2017 г.»