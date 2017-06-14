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09.06.2017 г. | 16:00
В парке имени Гагарина будут выгуливать слонов-великанов
14.06.2017 г. 13:14
Фото с сайта www.circus-irkutsk.ru
В парке имени Гагарина будут выгуливать слонов-великанов. Животных привезли на гастроли в челябинский цирк, и сегодня, 14 июня, их можно будет увидеть. Объявление о возможности вблизи посмотреть на гигантов появилось в группе в соцсети "ВКонтакте" парка Гагарина.
Слонов будут водить по центральной аллее с 17:00 до 20:00. С ними можно будет сделать селфи. Авторы лучших фотографий, выложенных в соцсетях, получат пригласительные на представления с участием слонов-великанов. Администратор цирка Иван Фролов уточнил, что прогулка зависит от погодных условий. Больше таких акций проводить не планируют.
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