Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области выработают тактику по сохранению гражданского мира. Такую задачу на первом заседании совета по реализации национальной политики в регионе поставил губернатор Борис Дубровский. В состав рабочей группы вошли чиновники, участники национальных и конфессиональных объединений, а также представители медийной сферы.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Как подчеркнули на заседании, в этом году на поддержку некоммерческих организаций в сфере государственной и национальной политики направлено более 17 млн рублей, из них около 12 млн из федерального бюджета и 5 млн - из областного. На эти деньги выпускают несколько газет и телепередач на языках народов, проживающих в Челябинской области.

«Я никогда не задумываюсь о национальности человека, с которым общаюсь, при условии, что мы говорим на одном языке. На мой взгляд, это и есть цель национальной стратегии государственной национальной политики», – резюмировал губернатор.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 14.06.2017 г.»