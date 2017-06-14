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09.06.2017 г. | 16:00
В Челябинской области выработают тактику по сохранению гражданского мира
14.06.2017 г. 12:43
В Челябинской области выработают тактику по сохранению гражданского мира. Такую задачу на первом заседании совета по реализации национальной политики в регионе поставил губернатор Борис Дубровский. В состав рабочей группы вошли чиновники, участники национальных и конфессиональных объединений, а также представители медийной сферы.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Как подчеркнули на заседании, в этом году на поддержку некоммерческих организаций в сфере государственной и национальной политики направлено более 17 млн рублей, из них около 12 млн из федерального бюджета и 5 млн - из областного. На эти деньги выпускают несколько газет и телепередач на языках народов, проживающих в Челябинской области.
«Я никогда не задумываюсь о национальности человека, с которым общаюсь, при условии, что мы говорим на одном языке. На мой взгляд, это и есть цель национальной стратегии государственной национальной политики», – резюмировал губернатор.
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