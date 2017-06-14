Фото Юрия Ермолина / pravmin74.ru

Из Челябинска на Бажовский фестиваль будут курсировать автобусы. Специально для жителей областного центра организаторы запустят "Бажовский экспресс". Транспорт будет возить пассажиров от остановки "Привокзальная площадь".

В пятницу, 16 июня, автобус отправится в 15:00. В субботу, 17 июня, задействуют пять машин, они отходят в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 и 13:00. Будут и обратные рейсы из Солнечной долины в Челябинск. Стоимость проезда в одну сторону составит 350 рублей, сообщили в оргкомитете фестиваля. Также будет работать постоянный трансфер из Миасса.

Бажовский фестиваль народного творчества будет проходить в Солнечной долине с 16 по 18 июня. Там можно будет наблюдать реконструкцию обрядов и традиций народностей Урала. На одной из площадок развернется ярмарка с русской кухней и сувенирами. Будет работать концертная сцена, которую гости смогут увидеть из любой тематической зоны.













Трансфер на XXV Бажовский фестиваль народного творчества



16 июня (пятница)





Время отправления Место отправления Место прибытия 22:00 «Солнечная долина», кафе «Иней» ПЦДС «Нептун»

Хостел «Вельвет»

Хостел «Палитра»

Хостел «У Фаниля»

ООО «Ильмень Плюс»

Гостиница «Миаскит»

SV отель

Гостиница «Мельница»



17 июня (суббота)





Время отправления Место отправления Место прибытия 9:00

10:00 ПЦДС «Нептун»

Хостел «Вельвет»

Хостел «Палитра»

Хостел «У Фаниля»

ООО «Ильмень Плюс»

Гостиница «Миаскит»

SV отель

Гостиница «Мельница»

«Солнечная долина», кафе «Иней» 23:00

«Солнечная долина», кафе «Иней» ПЦДС «Нептун»

Хостел «Вельвет»

Хостел «Палитра»

Хостел «У Фаниля»

ООО «Ильмень Плюс»

Гостиница «Миаскит»

SV отель

Гостиница «Мельница» 9:00-18:00 Автовокзал г. Миасс – «Солнечная долина», кафе «Иней » (кольцевой маршр ут)

Источник: бажовка74.рф





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