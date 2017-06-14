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09.06.2017 г. | 16:00
Из Челябинска на Бажовский фестиваль будут курсировать автобусы
14.06.2017 г. 12:20
Из Челябинска на Бажовский фестиваль будут курсировать автобусы. Специально для жителей областного центра организаторы запустят "Бажовский экспресс". Транспорт будет возить пассажиров от остановки "Привокзальная площадь".
В пятницу, 16 июня, автобус отправится в 15:00. В субботу, 17 июня, задействуют пять машин, они отходят в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 и 13:00. Будут и обратные рейсы из Солнечной долины в Челябинск. Стоимость проезда в одну сторону составит 350 рублей, сообщили в оргкомитете фестиваля. Также будет работать постоянный трансфер из Миасса.
Бажовский фестиваль народного творчества будет проходить в Солнечной долине с 16 по 18 июня. Там можно будет наблюдать реконструкцию обрядов и традиций народностей Урала. На одной из площадок развернется ярмарка с русской кухней и сувенирами. Будет работать концертная сцена, которую гости смогут увидеть из любой тематической зоны.
Трансфер на XXV Бажовский фестиваль народного творчества
16 июня (пятница)
|Время отправления
|Место отправления
|Место прибытия
|22:00
|«Солнечная долина», кафе «Иней»
|ПЦДС «Нептун»
Хостел «Вельвет»
Хостел «Палитра»
Хостел «У Фаниля»
ООО «Ильмень Плюс»
Гостиница «Миаскит»
SV отель
Гостиница «Мельница»
17 июня (суббота)
|Время отправления
|Место отправления
|Место прибытия
|9:00
10:00
|ПЦДС «Нептун»
Хостел «Вельвет»
Хостел «Палитра»
Хостел «У Фаниля»
ООО «Ильмень Плюс»
Гостиница «Миаскит»
SV отель
Гостиница «Мельница»
|
«Солнечная долина», кафе «Иней»
|23:00
|
«Солнечная долина», кафе «Иней»
|ПЦДС «Нептун»
Хостел «Вельвет»
Хостел «Палитра»
Хостел «У Фаниля»
ООО «Ильмень Плюс»
Гостиница «Миаскит»
SV отель
Гостиница «Мельница»
|
9:00-18:00
|
Автовокзал г. Миасс – «Солнечная долина», кафе «Иней » (кольцевой маршрут)
Источник: бажовка74.рф
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