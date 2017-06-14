Фото с сайта www.chel.fas.gov.ru

Большинство экспертов УФАС назвали оскорбительной рекламу «Удобных денег» на календаре с христианской молитвой. Так высказались 17 из 19 участников совета при антимонопольном ведомстве. Их позицию поддержали 40% участников опроса, проведенного на официальном сайте челябинского УФАС. Однако 60% южноуральцев ничего страшного в полиграфической продукции не увидели.

За то, что реклама оскорбляет чувства верующих, выступила митрополия. В епархии подчеркнули, что «деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды».

Рассмотрение дела отложили до 16 августа, сообщили в пресс-службе УФАС по региону. В феврале компания «Удобные деньги» разместила на лицевой стороне карманного календаря со своим логотипом и слоганом «Нужны наличные?» икону Спас Нерукотворный и текст молитвы «Отче наш».

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Все новости за 14.06.2017 г.»