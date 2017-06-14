Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Смог в Челябинске сохранится до вечера. В городе снова действует режим НМУ первой степени опасности. Его на сутки ввели в 19:00 вторника, 13 июня, сообщает пресс-служба управления МЧС России по области. Наблюдаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия - слабый ветер и инверсия.

Челябинцам советуют не выходить без надобности из дома, пить как можно больше воды, отказаться от занятий спортом на улице. Желательно носить маску, дверные и оконные проемы рекомендуют заткнуть влажными тряпками. При появлении одышки, кашля, бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

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