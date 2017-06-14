Фото с сайта otvprim.ru

60% кредитов наличными в Челябинской области берут на погашение долгов. Аналитики подсчитали, какая доля новых займов идет на расплату по старым в разных территориях России. Южный Урал оказался на пятом месте по доле таких кредитов. За первый квартал 2017 года их было 59%. В 2016-м показатель был меньше — 53%.

Специалисты Объединенного Кредитного Бюро, которые проводили исследование, отмечают: жители 52 российских регионов направляют свыше половины новых кредитов наличными на погашение старых долгов. Больше всего таких займов на Алтае — 66%. Далее в топе Кемеровская область и Хакасия. Реже всего старый кредит перекрывают новым на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

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Все новости за 14.06.2017 г.»