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13.06.2017 г. | 16:48Гости эфира: Бетехтин Алексей, Ерхова Дарья
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09.06.2017 г. | 16:00
Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность детей в летних лагерях
13.06.2017 г. 16:51
Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность детей в летних лагерях. Смены в этом году откроют в 818 организациях разных типов. В прошлом году было 812. Среди них 73 загородных лагеря, девять палаточных, три учреждения труда и отдыха, а также свыше 700 лагерей дневного пребывания. Губернатор потребовал обеспечить безопасность детей в летний период, особо контролируя качество питания и медицинской помощи.
«Важно, чтобы дети максимально были охвачены организованным отдыхом в этот период. Особое внимание обращаю на обеспечение безопасности на воде, в лесных территориях, в горах, на дорогах, а также в плане качества питания и медицинской помощи», – подчеркнул глава региона.
По данным минобра, в 2017 году путевка в загородный лагерь на 21 день обойдется в среднем в 20,3 тыс. рублей, в санаторно-оздоровительный лагерь на 24 дня – 26,5 тыс. Однако продолжит действовать система субсидирования, которая позволит родителям сократить часть затрат.
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