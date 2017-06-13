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Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность детей в летних лагерях. Смены в этом году откроют в 818 организациях разных типов. В прошлом году было 812. Среди них 73 загородных лагеря, девять палаточных, три учреждения труда и отдыха, а также свыше 700 лагерей дневного пребывания. Губернатор потребовал обеспечить безопасность детей в летний период, особо контролируя качество питания и медицинской помощи.

«Важно, чтобы дети максимально были охвачены организованным отдыхом в этот период. Особое внимание обращаю на обеспечение безопасности на воде, в лесных территориях, в горах, на дорогах, а также в плане качества питания и медицинской помощи», – подчеркнул глава региона.

По данным минобра, в 2017 году путевка в загородный лагерь на 21 день обойдется в среднем в 20,3 тыс. рублей, в санаторно-оздоровительный лагерь на 24 дня – 26,5 тыс. Однако продолжит действовать система субсидирования, которая позволит родителям сократить часть затрат.

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