- +19 ... +21 C°
- +14 ... +16 C°
- 57.002р. + 0.0163
- 63.7852р. - 0.3636
-
13.06.2017 г. | 16:48Гости эфира: Бетехтин Алексей, Ерхова Дарья
-
09.06.2017 г. | 16:00
Жительница Челябинска через 30 лет нашла потерянную в роддоме дочь
13.06.2017 г. 16:48
Жительница Челябинска через 30 лет нашла потерянную в роддоме дочь. Женщина долгие годы воспитывала чужого ребенка, пока ее собственный рос в детском доме. Девочек перепутали в родильном отделении в 1987 году, сообщает LIFE. Одна из рожениц заметила подмену, однако медики пригрозили ей психиатрической экспертизой, и инцидент замяли. Вторая женщина увезла чужую девочку в свой дом в Башкирию. Там ребенка постигла несчастливая судьба: отец попал в тюрьму, мать злоупотребляла алкоголем. В результате девочка попала в детдом. Там она несколько раз пыталась покончить с собой.
Настоящая мать нашла дочь, когда последней исполнилось 30 лет, через социальные сети. С помощью генетической экспертизы женщина смогла доказать родство. Чужую дочь челябинка воспитывала как свою. Теперь намерена судиться с родильным домом из-за ошибки, совершенной медиками 30 лет назад. В качестве компенсации за страдания, перенесенные родной дочерью, челябинка собирается добиться выделения для нее квартиры.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 05.06.2017 г. Дети в Миассе катались на велосипеде по крыше здания
- 02.06.2017 г. Челябинка отсудила у роддома 200 тыс. рублей за смерть ребенка из-за ошибки врачей
- 01.06.2017 г. В Челябинской области 290 детских лагерей не прошли проверку Роспотребнадзора
- 01.06.2017 г. Известные челябинские телеведущие рассказали о своих детях
- 01.06.2017 г. В роддомах Челябинской области стали вдвое реже отказываться от детей