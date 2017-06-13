Фото с сайта Novayagazeta-ug.ru

Жительница Челябинска через 30 лет нашла потерянную в роддоме дочь. Женщина долгие годы воспитывала чужого ребенка, пока ее собственный рос в детском доме. Девочек перепутали в родильном отделении в 1987 году, сообщает LIFE. Одна из рожениц заметила подмену, однако медики пригрозили ей психиатрической экспертизой, и инцидент замяли. Вторая женщина увезла чужую девочку в свой дом в Башкирию. Там ребенка постигла несчастливая судьба: отец попал в тюрьму, мать злоупотребляла алкоголем. В результате девочка попала в детдом. Там она несколько раз пыталась покончить с собой.

Настоящая мать нашла дочь, когда последней исполнилось 30 лет, через социальные сети. С помощью генетической экспертизы женщина смогла доказать родство. Чужую дочь челябинка воспитывала как свою. Теперь намерена судиться с родильным домом из-за ошибки, совершенной медиками 30 лет назад. В качестве компенсации за страдания, перенесенные родной дочерью, челябинка собирается добиться выделения для нее квартиры.

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Все новости за 13.06.2017 г.»