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13.06.2017 г. | 16:48Гости эфира: Бетехтин Алексей, Ерхова Дарья
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09.06.2017 г. | 16:00
В Челябинской области будут производить медицинские инструменты и построят центры по сбору плазмы крови
13.06.2017 г. 16:34
В Челябинской области будут производить медицинские инструменты и построят центры по сбору плазмы крови. Также в регионе создадут лабораторный комплекс для изучения медицинских анализов. Губернатор Борис Дубровский подписал соответствующее соглашение с гендиректором «Национальной иммунобиологической компании» Марьям Хубиевой.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Организация входит в госкорпорацию Ростех, она поддерживает создание производств, которые помогли бы России в будущем не зависеть от импортных фармацевтических препаратов и медицинских технологий.
«Соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов», - подчеркнул губернатор.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Правительство области и компания «Нацимбио» совместно сформируют рабочую группу, в которую войдут технические специалисты и эксперты. Она подготовит и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности.
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