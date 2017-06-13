Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области будут производить медицинские инструменты и построят центры по сбору плазмы крови. Также в регионе создадут лабораторный комплекс для изучения медицинских анализов. Губернатор Борис Дубровский подписал соответствующее соглашение с гендиректором «Национальной иммунобиологической компании» Марьям Хубиевой.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Организация входит в госкорпорацию Ростех, она поддерживает создание производств, которые помогли бы России в будущем не зависеть от импортных фармацевтических препаратов и медицинских технологий.

«Соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов», - подчеркнул губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Правительство области и компания «Нацимбио» совместно сформируют рабочую группу, в которую войдут технические специалисты и эксперты. Она подготовит и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности.

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Все новости за 13.06.2017 г.»