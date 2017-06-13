Фото с сайта 74.мвд.рф

Пятерых граждан Таджикистана будут судить за грабеж и убийство земляка. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранцев, которые совершили преступления по целому ряду серьезных уголовных статей. По версии следствия, соучастники знали, что у их знакомого предпринимателя есть деньги, и разработали план по похищению.

В апреле 2016 года на Каширинском рынке один из бандитов под выдуманным предлогом пригласил бизнесмена в квартиру одного из домов по Комсомольскому проспекту. Там на гостя налетели остальные участники банды и, угрожая пневматическим пистолетом, связали. Обездвиженного пленника стали шантажировать: бандиты пообещали публично обвинить его в распространении наркотиков, а потом высказали угрозы убийством. За сохранение жизни и репутации у потерпевшего требовали 3 млн рублей. Грабители угнали припаркованный во дворе автомобиль с деньгами бизнесмена. На следующий день узнали, что родные потерпевшего разыскивают машину через полицию. После этого преступники убили мужчину, а тело закопали в Каштакском бору.

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Все новости за 13.06.2017 г.»