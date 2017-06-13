Фото с сайта gubernator74.ru

Волгоградский комбинат «Красный Октябрь» переезжает в Златоуст. Металлургическое предприятие объединится с ЗЭМЗ в один производственный комплекс. Решение связано с переводом финансовых потоков и налоговых отчислений на Южный Урал в связи с более благоприятным инвестиционным климатом в Челябинской области, рассказал порталу V1.ru председатель совета директоров АО «Красный Октябрь» Эдуард Мазуров.

Комплексом будет руководить одна управляющая компания, после реорганизации ее зарегистрируют в Златоусте. Таким образом, все налоги и привлеченные инвестиции будут оставаться в Челябинской области.

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Все новости за 13.06.2017 г.»