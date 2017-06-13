Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинской области на федеральные деньги ликвидируют 265 очагов ДТП. В 2017 году Южный Урал получил из бюджета 1 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Еще 1 млрд рублей выделен из областного дорожного фонда.

700 млн рублей из этих денег, как сообщили в южноуральском миндортрансе, направят на улучшение дорожной обстановки в Челябинске. По проекту в области должны будут ликвидировать 265 очагов концентрации ДТП. Четыре из них находятся на федеральных дорогах, 17 – на региональных, 244 – на улицах Челябинска. На областные объекты в 2017-2018 годах направят 1,3 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Оценку состояния дорог проводит специальная комиссия, которую возглавил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик. Также инспектированием магистралей занимаются и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Лебедев, замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников, глава регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, представители мэрии и общественных «Южуралмоста».

По итогам первой проверки глава миндора Дмитрий Микулик оценил работу подрядной организации на «твердую четверку». «Есть мелкие замечания, которые будут устранены в оперативном режиме», - сказал министр.

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Все новости за 13.06.2017 г.»