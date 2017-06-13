Скриншот с сайта youtube.com / Анна Козлова

Челябинец с букетом спрыгнул с 25-го этажа ради девушки. Молодой человек спустился с парашютом с недостроенного дома в микрорайоне «Академ Riverside» в воскресенье, 11 июня. Таким образом он рассчитывал произвести впечатление на любимую. Процесс заснял его друг Алексей Зинченко, также все фиксировала камера, закрепленная на теле спортсмена. Парень благополучно приземлился на газон и подарил подруге букет. По словам приятеля прыгнувшего с парашютом челябинца, девушка хоть и была шокирована, но оценила подвиг. Видео выложили в соцсети. Влюбленные пожелали остаться инкогнито.

Видео: Анна Козлова / youtube.com

В октябре прошлого года тот же автор, Алексей Зинченко, опубликовал запись, как трое мужчин прыгают с парашютом с того же здания на Университетской Набережной. Высота 25-го этажа составляет 90 метров. Минимально допустимое расстояние до земли для бэйсджамера - 50 метров. Как любителям острых ощущений удается попасть на строящийся объект, неизвестно.

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